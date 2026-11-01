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Иремель и Ларькино ущелье

Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17

Начало:

Завершение:

18900₽
Возраст 18+

Про событие

Невероятная Башкирия и её очаровательные горы. Поднимешься на Иремель — вторую по величине вершину Южного Урала с высотой 1582 места. Программа может поменяться в связи с погодными условиями. Непосредственно за 2 дня до путешествия, организаторы создадут беседу в телеграм, где всё подробно расскажут.

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