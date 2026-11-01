Невероятная Башкирия и её очаровательные горы. Поднимешься на Иремель — вторую по величине вершину Южного Урала с высотой 1582 места. Программа может поменяться в связи с погодными условиями. Непосредственно за 2 дня до путешествия, организаторы создадут беседу в телеграм, где всё подробно расскажут.