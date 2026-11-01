Отправишься на прогулку по хребту Карабаш, который также называют Поклонной горой. Поднимешься на возвышенность с поклонным крестом, полюбуешься скалистыми пейзажами и панорамными видами на окрестности. А затем посетишь экотропу «Серебры — зеркало души» — деревянный настил, проложенный вдоль живописного озера Серебры. Маршрут включает подъём на хребет и спуск — часть пути проходит по рельефной горной местности. Это не прогулка по ровной дороге, поэтому рекомендуется учитывать физическую нагрузку и выбирать удобную трекинговую обувь. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.