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Хребет Карабаш и экотропа над озером Серебры

Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 18+

Про событие

Отправишься на прогулку по хребту Карабаш, который также называют Поклонной горой. Поднимешься на возвышенность с поклонным крестом, полюбуешься скалистыми пейзажами и панорамными видами на окрестности. А затем посетишь экотропу «Серебры — зеркало души» — деревянный настил, проложенный вдоль живописного озера Серебры. Маршрут включает подъём на хребет и спуск — часть пути проходит по рельефной горной местности. Это не прогулка по ровной дороге, поэтому рекомендуется учитывать физическую нагрузку и выбирать удобную трекинговую обувь. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.

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