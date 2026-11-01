Автопутешествие в столицу Пермского края. Окунёшься в настоящую зимнюю сказку и зацепишь лучшие локации в трипе. День 1. Уральские виадуки, город Пермь, квартира Коляна из «Реальных пацанов». В Перми будет небольшая автоэкскурсия по самым топовым стрит-местам, а на финал заглянешь и прогуляешься по набережной с той самой фразой «Счастье не за горами». А дальше — возвращение в уютный дом, где проведёшь остаток вечера в тёплой компании. День 2. Каменный город, Усьвинские столбы и снегоходы. В каждой группе 8 — 10 участников + 2 тимлидера-фотографа. Передвигаться участники будут на 2−3 кроссоверах/минивенах. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.