Таганай, Двуглавая сопка
Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17
Начало:
Завершение:
4900₽
Возраст 18+
Про событие
Отправишься к «Вершине Света» — именно так многие называют эту гору. Совершишь восхождение на самую красивейшую вершину национального парка Таганай. Маршрут включает подъём на гору и спуск — часть пути проходит по горной местности и железной лестнице. Это не прогулка по ровной дороге, поэтому рекомендуется учитывать физическую нагрузку и выбирать удобную трекинговую обувь. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.
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