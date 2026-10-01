Отправишься к «Вершине Света» — именно так многие называют эту гору. Совершишь восхождение на самую красивейшую вершину национального парка Таганай. Маршрут включает подъём на гору и спуск — часть пути проходит по горной местности и железной лестнице. Это не прогулка по ровной дороге, поэтому рекомендуется учитывать физическую нагрузку и выбирать удобную трекинговую обувь. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.