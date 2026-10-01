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Таганай, Двуглавая сопка

Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17

Начало:

Завершение:

4900₽
Возраст 18+

Про событие

Отправишься к «Вершине Света» — именно так многие называют эту гору. Совершишь восхождение на самую красивейшую вершину национального парка Таганай. Маршрут включает подъём на гору и спуск — часть пути проходит по горной местности и железной лестнице. Это не прогулка по ровной дороге, поэтому рекомендуется учитывать физическую нагрузку и выбирать удобную трекинговую обувь. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.

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