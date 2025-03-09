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Иранский Джем

мы тут
улица Малышева, 35

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Персия! Персия! Персия! Уже девятого марта организаторы устроят иранский джем: будешь слушать журчание сетара (да-да, тут нет ошибки) и читать-напевать стихи Хафиза Ширази. И не только Ширази. Если вдруг ты знаешь фарси, то обязательно приходи прочитать их в оригинале! Отрепетируешь новруз и согреешься поэзией. здравствуйте сегодня, здравствуйте всегда, здравствуй, кто угодно, проходи сюда!

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