Персия! Персия! Персия! Уже девятого марта организаторы устроят иранский джем: будешь слушать журчание сетара (да-да, тут нет ошибки) и читать-напевать стихи Хафиза Ширази. И не только Ширази. Если вдруг ты знаешь фарси, то обязательно приходи прочитать их в оригинале! Отрепетируешь новруз и согреешься поэзией. здравствуйте сегодня, здравствуйте всегда, здравствуй, кто угодно, проходи сюда!