Выбор редакции
Интуиция точного хода: как КВН шестидесятых стал лабораторией изобретательности?
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Про событие
Переводчик, друг бара и исследователь, работающий над историями раннего КВН — Дмитрий Безуглов расскажет, как и почему ранний КВН меньше похож на современную версию и больше — на хорошо знакомый друзьям «Самоцвета» интеллектуальный клуб. Ты «побываешь» за кулисами шоу 1964-ого года и увидишь на примерах, как игра и её создатели тренировали остроумие и изобретательность участников. Дмитрий Безуглов — переводчик, друг бара и исследователь, работающий над историями раннего КВН.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи