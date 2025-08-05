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Интуиция точного хода: как КВН шестидесятых стал лабораторией изобретательности?

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Переводчик, друг бара и исследователь, работающий над историями раннего КВН — Дмитрий Безуглов расскажет, как и почему ранний КВН меньше похож на современную версию и больше — на хорошо знакомый друзьям «Самоцвета» интеллектуальный клуб. Ты «побываешь» за кулисами шоу 1964-ого года и увидишь на примерах, как игра и её создатели тренировали остроумие и изобретательность участников. Дмитрий Безуглов — переводчик, друг бара и исследователь, работающий над историями раннего КВН.

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