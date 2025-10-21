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Интуитивная лепка

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Как отпустить тревожные мысли, получить вдохновение и восстановить силы с помощью глины. Тема этого занятия: как поднять себе настроение холодной осенью. Эта практика направлена на расслабление, новый опыт работы с глиной, развитие фантазии, отказ от ограничений и запретов в проявлении себя. Что будешь делать? — Сначала поработаешь с закрытыми глазами, познакомишься с глиной и будешь создавать разные формы, чтобы расслабиться и подготовиться к основному заданию. — Подумаешь о том, что радует, какие маленькие дела приносят удовольствие каждый день, что согреет этой осенью. — Представишь яркий образ и слепишь его. Будешь фантазировать, лепить и разрешать себе делать это так, как хочется. Получившиеся на мастер-классе изделия ты не забираешь домой, но если тебе сильно понравится результат, то их можно обжечь и забрать (об этой дополнительной опции Алена расскажет уже на месте). Ведёт: Алёна Носкова — мастер-керамист, проводит мастер-классы по лепке из глины и работе за гончарным кругом в студии TerraKot.

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