Как отпустить тревожные мысли, получить вдохновение и восстановить силы с помощью глины. Тема этого занятия: как поднять себе настроение холодной осенью. Эта практика направлена на расслабление, новый опыт работы с глиной, развитие фантазии, отказ от ограничений и запретов в проявлении себя. Что будешь делать? — Сначала поработаешь с закрытыми глазами, познакомишься с глиной и будешь создавать разные формы, чтобы расслабиться и подготовиться к основному заданию. — Подумаешь о том, что радует, какие маленькие дела приносят удовольствие каждый день, что согреет этой осенью. — Представишь яркий образ и слепишь его. Будешь фантазировать, лепить и разрешать себе делать это так, как хочется. Получившиеся на мастер-классе изделия ты не забираешь домой, но если тебе сильно понравится результат, то их можно обжечь и забрать (об этой дополнительной опции Алена расскажет уже на месте). Ведёт: Алёна Носкова — мастер-керамист, проводит мастер-классы по лепке из глины и работе за гончарным кругом в студии TerraKot.