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Новогодний венок

Встречи
Тургенева 22-215, ламповый зал

Начало:

Завершение:

3800₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Считалось, что венки у входа в дом оберегают жилище от всего плохого, привлекают благополучие, счастье, достаток. Здесь же уверены, что венок, сделанный своими руками, точно принесет удачу и хорошее настроение. Творить будешь из березовой основы, нобилиса, туи, пихты, елочных игрушек, шишек, ягод, сушеных долек апельсина, хлопка и лент. Диаметр венка около 15-20 сантиметров. Приятный бонус — венок можно будет использовать много лет вперед, он будет столь же хорош при бережном использовании. Ведущая: Олеся Цыбина, флорист.

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