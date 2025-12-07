Считалось, что венки у входа в дом оберегают жилище от всего плохого, привлекают благополучие, счастье, достаток. Здесь же уверены, что венок, сделанный своими руками, точно принесет удачу и хорошее настроение. Творить будешь из березовой основы, нобилиса, туи, пихты, елочных игрушек, шишек, ягод, сушеных долек апельсина, хлопка и лент. Диаметр венка около 15-20 сантиметров. Приятный бонус — венок можно будет использовать много лет вперед, он будет столь же хорош при бережном использовании. Ведущая: Олеся Цыбина, флорист.