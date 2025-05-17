Мастер-классе по созданию арт-объекта на основе личного запроса. Ты создашь интерьерное керамическое панно, проанализировав текущее эмоциональное состояние, прикоснёшься к состоянию, к которому стремишься. Полина Никифорова, художник-керамист — эмпатичный и опытный творец и педагог расскажет, как она лично делает диагностику на свое общее состояние через материал. Глина, с которой будешь работать — лакмусовая бумажка твоего состояния. Когда есть тревожность и напряжение, форма будущего изделия расползается, а при обжиге дает цек (дефект).