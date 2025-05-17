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Интерьерное керамическое панно — ресурс

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Тургенева, 22, 2 подъезд (под вывеской Ever jazz), 1 этаж, 107 офис

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-классе по созданию арт-объекта на основе личного запроса. Ты создашь интерьерное керамическое панно, проанализировав текущее эмоциональное состояние, прикоснёшься к состоянию, к которому стремишься. Полина Никифорова, художник-керамист — эмпатичный и опытный творец и педагог расскажет, как она лично делает диагностику на свое общее состояние через материал.  Глина, с которой будешь работать — лакмусовая бумажка твоего состояния. Когда есть тревожность и напряжение, форма будущего изделия расползается, а при обжиге дает цек (дефект).

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