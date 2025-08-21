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Инклюзивный маршрут по Street Art Line. Культура для всех
проспект Ленина, 20А (у входа в Корин центр)
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное
Фестивали
Про событие
Арт-прогулка предполагает наличие тифлокомментария и перевода на язык жестов. Маршрут совместно с проектом «Культура для всех» основан на маршруте №2, но сокращен для удобства передвижения. Она продлится около часа и будет включать в себя арт-объекты художника из ОАЭ Мохамеда Ахмеда Альмансури «The Warmth Room» на ул. Ленина, 20, «Amor» от художника из Испании Zesar на пер. Химиков, 4. Важно: если группа набирается до 5 человек, прогулка может быть отменена. Об этом организаторы будут предупреждать заранее по номеру телефона (максимум за 3 часа до прогулки). Арт-прогулка предполагает взрослую аудиторию, поэтому если ты решишь идти с детьми — заранее рассчитай свои силы (не забыть коляску, взять с собой перекус, воду и т. д.). Выбирай удобную обувь и одежду, средняя длина маршрута — 3,5 километра, это около двух часов, учитывая остановки. Если вдруг что-то пошло не так, ты опаздываешь, потерялся или возникли другие нюансы, связанные с экскурсией, обратись к Екатерине Самойловой, проджект-менеджеру фестиваля в Телеграм: https://t.me/krrap1va
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