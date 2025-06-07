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Industrial Fest Vol.2

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Их музыка пронзит твою душу, заставит двигаться под ритмы мощных басов и электронных звуков. Индастриал — это не просто жанр музыки, это целый мир, где каждая нота, каждый звук создает уникальную атмосферу и переносит в другое измерение. Так что если ты соскучился по индастриал музыке, не упусти возможность окунуться в этот захватывающий мир вместе с ветеранами Уральских гор! Пусть их звуки пробудят давно забытые эмоции и заставят твоё сердце биться в унисон с ритмами индастриала. Тебя ждут: ARACHNA GANDERBERG W+V The NITH ASTY ADRENALINNEN

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