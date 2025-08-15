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Концерт в поддержку кошачьего приюта «Хранители хвостиков». Шумят за четвероногих: МОСЬКА — шустрые котята Бизнес Юность — бывалые котяры вежливость — дружелюбные котофеи по краю — ласковые кысы Вход — по донату (платишь, сколько хочешь). Собранные средства направят на закупку кормов, наполнителей и всего необходимого для заботы о пушистых друзьях.
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