Концерт в поддержку кошачьего приюта «Хранители хвостиков». Шумят за четвероногих: МОСЬКА — шустрые котята Бизнес Юность — бывалые котяры вежливость — дружелюбные котофеи по краю — ласковые кысы Вход — по донату (платишь, сколько хочешь). Собранные средства направят на закупку кормов, наполнителей и всего необходимого для заботы о пушистых друзьях.