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Инди-книгоиздание в условиях литмонополии

Буквально
проспект Ленина, 50

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Как и почему «Чтиво» делает книжки. Так как еще не все в городе Екатеринбург въехали в ценности независимой литературы и необитничества, организаторы позвали в гости шеф-редактора издательства «Чтиво» Сергея Дедовича. Он-то всё расскажет! Приходи на открытый разговор «Инди-книгоиздание в условиях литмонополии». Поговоришь о насущных вопросах, например, какие зависимости у независимых авторов, и как по запаху отличить хорошую электронную книгу от плохой.

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