Как и почему «Чтиво» делает книжки. Так как еще не все в городе Екатеринбург въехали в ценности независимой литературы и необитничества, организаторы позвали в гости шеф-редактора издательства «Чтиво» Сергея Дедовича. Он-то всё расскажет! Приходи на открытый разговор «Инди-книгоиздание в условиях литмонополии». Поговоришь о насущных вопросах, например, какие зависимости у независимых авторов, и как по запаху отличить хорошую электронную книгу от плохой.