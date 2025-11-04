Инди-книгоиздание в условиях литмонополии
проспект Ленина, 50
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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Как и почему «Чтиво» делает книжки. Так как еще не все в городе Екатеринбург въехали в ценности независимой литературы и необитничества, организаторы позвали в гости шеф-редактора издательства «Чтиво» Сергея Дедовича. Он-то всё расскажет! Приходи на открытый разговор «Инди-книгоиздание в условиях литмонополии». Поговоришь о насущных вопросах, например, какие зависимости у независимых авторов, и как по запаху отличить хорошую электронную книгу от плохой.
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