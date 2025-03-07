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Инди-группа «Бюро»

Пространство Ц
переулок Центральный Рынок, 6

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Акустика, от которой мурашки. Этот концерт — это возможность услышать любимые песни группы максимально честно и предельно близко. Впервые в Екатеринбурге. Группа «Бюро» — это авторы песен «Трещины», «Реки зацветут», «Будильник», «Спой для меня». Ребята заняли уютное место в плейлистах сотен тысяч слушателей на стримингах, их постоянно отмечают редакторы инди-пабликов, а песня «Трещины» набрала более 10 000 000 прослушиваний в «Яндекс Музыке». Эти песни никого не оставят равнодушным.

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