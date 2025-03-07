Акустика, от которой мурашки. Этот концерт — это возможность услышать любимые песни группы максимально честно и предельно близко. Впервые в Екатеринбурге. Группа «Бюро» — это авторы песен «Трещины», «Реки зацветут», «Будильник», «Спой для меня». Ребята заняли уютное место в плейлистах сотен тысяч слушателей на стримингах, их постоянно отмечают редакторы инди-пабликов, а песня «Трещины» набрала более 10 000 000 прослушиваний в «Яндекс Музыке». Эти песни никого не оставят равнодушным.