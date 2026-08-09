Комики совместно со зрителями обсуждают смешные и странные новости, накидывают на них приколов и пытаются найти среди них те, которые придумала нейросеть. Запуск гостей начинается за пол часа до начала мероприятия, поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ до начала шоу.