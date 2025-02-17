Музыкально-пластический спектакль, в стиле философской драмы, с живым звуком перкуссии. Слоган: «Каким будет твой выбор Свободного Духа?» Сюжет: главный герой, Иммикайого, олицетворяющий Мудрость Жизни, умирая на поле битвы встречается с божеством Смерти — Эммагкхайого, вдруг, осознавая, что всё, что происходило с ним последние несколько веков на Неизвестной земле, планете Итайя — было «сном Жизни». Он умер и не знал этого. Чтобы обрести новый смысл жизни, Иммикайого необходимо переродиться. Но возможно ли это перерождение? Какую цену придётся за это заплатить? И что будет с тремя сокровищами Дао: Любовь, Умеренность и Человеколюбие, которые были утеряны человеком? История спектакля: «Иммикайого 3. Звезда Неизвестной земли. Перерождение» — премьерный спектакль, продолжение истории, которая впервые была представлена зрителю 26 августа 2023 — «Иммикайого. История о четырёх ароматах». А также её продолжение — «Иммикайого 2. Начало Нового мира. Битва за три сокровища Дао», премьера которого состоялась 10 октября 2024. Это не просто театральная постановка, это целая Вселенная, где каждая сцена — откровение, а каждый герой — отражение твоих собственных поисков, глубокий диалог о смысле бытия, о выборе и о любви.