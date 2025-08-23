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Иммерсивный аудиоспектакль-променад: Три поэта

Гостиница Центральная, улица Малышева, 74

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Выставки
Спектакли

Про событие

Это театральная прогулка в наушниках, которая проведёт зрителей по центральным улицам города — от гостиницы «Исеть» до памятника И. Малышеву — через текст, звук и живую поэзию. Главная особенность спектакля — возможность увидеть Екатеринбург глазами поэта Бориса Рыжего. Его голос, вместе с текстами Владимира Маяковского и Иосифа Бродского, звучит в наушниках участников и раскрывает новые смыслы в знакомом городском ландшафте. Нужна только регистрация, участие бесплатно.

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