Это театральная прогулка в наушниках, которая проведёт зрителей по центральным улицам города — от гостиницы «Исеть» до памятника И. Малышеву — через текст, звук и живую поэзию. Главная особенность спектакля — возможность увидеть Екатеринбург глазами поэта Бориса Рыжего. Его голос, вместе с текстами Владимира Маяковского и Иосифа Бродского, звучит в наушниках участников и раскрывает новые смыслы в знакомом городском ландшафте. Нужна только регистрация, участие бесплатно.