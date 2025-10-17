Возраст 16+
Необычное
Про событие
Из последнего воскресенья +++ записки анимешника Тебя ждёт чтение жизненеустроенных историй с глубоким звуковым погружением руками/речью участников «Сообщества анонимных муравьедов». В перерывах между думами будет проводиться анализ пост-интернет мира Levers'ом Laversk'им. Заранее готовь сознание к поступлению огромного количества информации. вход: DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 (т-банк) либо на карту 2200153949736129 (альфа) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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