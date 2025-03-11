Была ли Венера Милосская красоткой? Или Мона Лиза? Высокие парики с кораблями, младенцами и люльками - это модно или смешно? Носили ли корсеты мужчины и дети или только женщины достойны тонкой талии? Во все времена женщины хотели быть красивыми. И на что только не шли ради красоты. А сколько запретов окружало женщин: волосы покрывай, нижнее белье не носи и не смей показать щиколотку мужчине до свадьбы, иначе ждёт Кара небесная. Эти и другие вопросы обсудишь на лекции. Поговоришь и о том, как одежда отражала роль женщины в обществе, как дамы отвоевали право носить брюки, и о чём могут рассказать длина юбки и ширина подплечников. И, конечно, обсудишь какая она, красота сегодня. Ведущие: Ирина Светская, стилист х Елена Бызова, искусствовед Запись у Софы в личные сообщения в тг Билеты: невинный - 900р, винный - 1500р