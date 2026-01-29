Идеальная Семья
улица Малышева, 35, вход во двор за шлагбаум, двухэтажный жёлтый домик с правой стороны, 1 этаж, домофон 1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Необычное
Про событие
Специальный показ и обсуждение студенческого короткометражного фильма «Идеальная семья». Семейная пара, как ни в чём не бывало, встречает гостей. но за ширмой «идеальной семьи» скрываются страх, насилие и тирания мужа. Фильм представит сценарист и художник-постановщик Виталий Изотов. Он расскажет про съёмки и ответит на все вопросы. Вход — DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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