Husky Tunes: Закат на башне
Белая Башня на Уралмаше, Бакинских Комиссаров 2а
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от 890₽ до 1000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Один из самых необычных концертов в Екатеринбурге — концерт от объединения Husky Tunes в Белой Башне на Уралмаше. Два сеанса (цены на сеансы различаются): 19:00 и 20:30. Концерт в той самой водонапорной башне на Уралмаше, которая была построена в первой половине прошлого столетия, потом долгое время стояла заброшенной, а с середины десятых обрела новую жизнь — на этот раз став важной точкой на локальной культурной карте. Husky Tunes проводят такие концерты уже восемь лет, а очередной состоится совсем скоро. В рамках концерта гости смогут пройти сквозь все основные помещения Белой Башни: узкие лестницы, гигантский бак с уникальной акустикой и смотровая площадка на высоте 11-этажного дома. В пространствах башни тебя будут ждать акустические выступления известных на локальной сцене артистов: Невесом и milotawr. Концерт пройдёт в два сеанса с очень ограниченным количеством участников: в 19:00 и в 20:30. Каждый продлится около часа. Приходить лучше за 10-15 минут до начала сеанса — подождать опоздавших не получится. P.S.: Небольшой инструктаж для тех, кто впервые в Белой Башне: https://vk.com/wall-231573749_3
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