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Husky Tunes: вы сейчас здесь

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

Начало:

Завершение:

от 550₽ до 1600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Иногда одна точка на карте хранит в себе больше воспоминаний, чем целый город. Именно так у Хаски тюнс с Нью баром — одним из самых музыкальных мест екб. За всё время на их концерты тут пришли тысячи людей — за песнями и историями, которые остались в их памяти, куда бы они ни поехали потом. Спустя время они возвращаются, чтобы встретиться с теми, кто с husky tunes уже давно, и познакомиться с теми, кто только ищет своё место в этой истории. Сделай это вместе с ними под музыку от пяти инди-артистов, некоторых из которых ты давно знаешь и любишь, а других услышишь впервые: — Вика Радисева, — Невесом, — RMNVA, — по краю, — фил из p.s.: помимо музыки на концерте организаторы хотят собрать места, встречи и истории, благодаря которым они сейчас здесь. Можно будет поделиться воспоминаниями и локациями, которые что-то значат. Всё рассказывать не обязательно, но советуют вспомнить свой недавний маршрут, любимое музыкальное место в городе или историю, которая до сих пор с тобой.

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