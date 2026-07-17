Иногда одна точка на карте хранит в себе больше воспоминаний, чем целый город. Именно так у Хаски тюнс с Нью баром — одним из самых музыкальных мест екб. За всё время на их концерты тут пришли тысячи людей — за песнями и историями, которые остались в их памяти, куда бы они ни поехали потом. Спустя время они возвращаются, чтобы встретиться с теми, кто с husky tunes уже давно, и познакомиться с теми, кто только ищет своё место в этой истории. Сделай это вместе с ними под музыку от пяти инди-артистов, некоторых из которых ты давно знаешь и любишь, а других услышишь впервые: — Вика Радисева, — Невесом, — RMNVA, — по краю, — фил из p.s.: помимо музыки на концерте организаторы хотят собрать места, встречи и истории, благодаря которым они сейчас здесь. Можно будет поделиться воспоминаниями и локациями, которые что-то значат. Всё рассказывать не обязательно, но советуют вспомнить свой недавний маршрут, любимое музыкальное место в городе или историю, которая до сих пор с тобой.