Выбор редакции
Husky Tunes: Не открывая глаз
Успенский, 5 этаж, галерея, улица Вайнера, 10
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Про событие
Ты когда-нибудь пытался представить абсолютную темноту? Не ту, что видишь, закрыв глаза, и не ту, что заполняет комнату, если задёрнуть шторы. Настоящую темноту — в которой как будто бы полностью отключается зрение. В Екатеринбурге есть место, где это необычное чувство можно ощутить вживую. Это галерея в темноте «Смотри Сердцем». Именно там husky tunes проведут свой следующий концерт. В рамках концерта гости окажутся в нескольких локациях, каждая из которых находится в абсолютной темноте, но обладает разной атмосферой и декорациями. В трёх из них выступят дружественные объединению артисты: головаоблако, никому не говори и flowerchild. Количество мест ограничено, поэтому концерт пройдёт в три сеанса по 15 человек: в 17:30, 19:00 и 20:30. Время можно выбрать на этапе покупки билета.
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