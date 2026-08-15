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Husky Tunes: Не открывая глаз

Успенский, 5 этаж, галерея, улица Вайнера, 10

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Ты когда-нибудь пытался представить абсолютную темноту? Не ту, что видишь, закрыв глаза, и не ту, что заполняет комнату, если задёрнуть шторы. Настоящую темноту — в которой как будто бы полностью отключается зрение. В Екатеринбурге есть место, где это необычное чувство можно ощутить вживую. Это галерея в темноте «Смотри Сердцем». Именно там husky tunes проведут свой следующий концерт. В рамках концерта гости окажутся в нескольких локациях, каждая из которых находится в абсолютной темноте, но обладает разной атмосферой и декорациями. В трёх из них выступят дружественные объединению артисты: головаоблако, никому не говори и flowerchild. Количество мест ограничено, поэтому концерт пройдёт в три сеанса по 15 человек: в 17:30, 19:00 и 20:30. Время можно выбрать на этапе покупки билета.

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