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Husky Tunes: все наши мечты

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

от 620₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Концерты — важная часть воспоминаний каждого года, которые ты хранишь в галерее и пересматриваешь ближе к концу декабря. Те самые уютные вечера где-то в центре города. Организаторы планируют приложить свои ручки к тому, чтобы сделать ещё один твой вечер таким. Вместе с музыкантами они создадут тёплую атмосферу приближающихся чудес, создадут ещё один повод для ностальгии по середине двадцатых и согреют тебя этой зимой. Акустический концерт husky tunes: все наши мечты. Согрейся под песни любимых артистов: — серёжа pinkglasses; — flowerchild; — евавета; — невесом. Год подходит к концу. Самое время создавать воспоминания и заряжаться новогодним настроением. Одевайся теплее и не морозь носик. Обязательно возьми паспорт.

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