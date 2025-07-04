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Husky Tunes: Июльская Влюблённость

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, которая наполнит твоё лето теплом, музыкой и тем самым сладким трепетом. Густой июльский воздух наполняет улицы, а город медленно тонет в розовых оттенках летнего заката. Ты идёшь по улице с любимым треком в наушниках. На почту пришёл билет на новый концерт от хаски тюнс. Внутри — лёгкое ожидание чего-то волшебного. Твой вечер наполнен лёгкостью, красотой и мягким теплом — как музыка твоих любимых локальных артистов, которых ты скоро услышишь вживую: — SomeSleep — pinkglasses — друнк Это Июльская влюблённость.

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