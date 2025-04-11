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Художественная эко-практика «Переосмысление/Искусство второй жизни»

Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Класс искусств MIRvOIR приглашает тебя на экологическую практику. На стыке искусства и экологии, оживает история: от провокационных реди-мейдов Марселя Дюшана до изысканного апсайклинга.  В условиях растущей популярности экологичного образа жизни, переработка отходов становится мощным трендом в искусстве.  Переработанные материалы обретают новую жизнь, создавая произведения, прекрасные и наполненные смыслом. Будешь исследовать эту эволюцию, а затем, вдохновлённый новаторским духом авангарда, создашь собственные уникальные украшения из переработанных материалов.  Тебя ждет множество заготовок: серьги, кольца, подвески, броши, браслеты, яркие декоративные элементы и свобода для творческого самовыражения.  Приготовься к удивительному превращению полиэтилена в сокровище. Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.

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