Художественная эко-практика «Переосмысление/Искусство второй жизни»
Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Класс искусств MIRvOIR приглашает тебя на экологическую практику. На стыке искусства и экологии, оживает история: от провокационных реди-мейдов Марселя Дюшана до изысканного апсайклинга. В условиях растущей популярности экологичного образа жизни, переработка отходов становится мощным трендом в искусстве. Переработанные материалы обретают новую жизнь, создавая произведения, прекрасные и наполненные смыслом. Будешь исследовать эту эволюцию, а затем, вдохновлённый новаторским духом авангарда, создашь собственные уникальные украшения из переработанных материалов. Тебя ждет множество заготовок: серьги, кольца, подвески, броши, браслеты, яркие декоративные элементы и свобода для творческого самовыражения. Приготовься к удивительному превращению полиэтилена в сокровище. Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.
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