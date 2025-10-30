Приходи на лекцию из цикла Наталии Мамаевой «Английская сказка —литература не для детей?» — Узнаешь, мэтчится ли принятие сана и писательство, а также кто такие Чарльз Кингсли и Джордж Макдональд. — Поговоришь о христианских мотивах у Джона Толкина и Джоан Роулинг. — Посмотришь, как в сказках Клайва Льюиса воплотились сильные и слабые стороны христианства. — Ответишь на вопрос «кому в Нарнии жить хорошо». Поучаствовать можно, даже если ты не был на прошлых лекциях. Обсуждение рассчитано в первую очередь на взрослых, но будет интересно и детям от 10 лет.