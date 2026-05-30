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Хребет Москаль и гора Большой Нургуш

Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17

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Завершение:

13900₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Закат с потрясающими видами на горные вершины Южного Урала и восхождение на высшую точку Челябинской области — гору Большой Нургуш. Общая информация: В каждой группе 8-16 участников + 2-3 руководителя-фотографа. Передвигаться будешь на 2-3 кроссоверах/минивенах/микроавтобусе. Старт: в 10:00 от ТЦ Дирижабль. Дорога до места ночевки займет около 5 часов. По приезде заселишься, пойдёшь смотреть на лосей и восходить на Хребет Москаль. Трекинг до вершины всего 3 км, но тебе откроются потрясающие виды на Южный Урал и закат. На второй день проснёшься рано, позавтракаешь и отправишься в путь. Бери с собой только самое необходимое и налегке соверши трекинг. Гора Большой Нургуш является наивысшей точкой Челябинской области, с её вершины понаблюдаешь красивую панораму. По возвращению перекусываешь и отправляешься домой. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.

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