Посетишь горный хребет Москаль, который расположен на территории национального парка «Зюраткуль» и считается одной из самых известных природных достопримечательностей Челябинской области. Здесь ты не только полюбуешься невероятными горными видами, на ещё посетишь уникальный реабилитационный центр для лосей «Сохатка». Программа может поменяться в связи с погодными условиями.