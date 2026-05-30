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Хребет Москаль и дом лося «Сохатка»

Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17

Начало:

Завершение:

4900₽
Возраст 18+

Про событие

Посетишь горный хребет Москаль, который расположен на территории национального парка «Зюраткуль» и считается одной из самых известных природных достопримечательностей Челябинской области. Здесь ты не только полюбуешься невероятными горными видами, на ещё посетишь уникальный реабилитационный центр для лосей «Сохатка». Программа может поменяться в связи с погодными условиями.

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