Лекция гастронома-эксперта от эволюции бутерброда. Бутерброд правит миром. Он король фастфуда и резидент меню пафосных ресторанов, искушает доступностью и манит изысканностью. Никакое другое блюдо не может похвастаться такой же популярностью, как бутерброд. Как кусок грубой лепёшки с козьим сыром превратился в croque-monsieur с пармской ветчиной и чёрными трюфелями на блистающем фарфоре лондонского Four Seasons - в лекции Якова Можаева, гастронома-эксперта, публициста и ресторанного критика.