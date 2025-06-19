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Хлеб и кое-что ещё: эволюция бутерброда

Бар Коммуна, улица Розы Люксембург, 34

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

Лекция гастронома-эксперта от эволюции бутерброда. Бутерброд правит миром. Он король фастфуда и резидент меню пафосных ресторанов, искушает доступностью и манит изысканностью. Никакое другое блюдо не может похвастаться такой же популярностью, как бутерброд. Как кусок грубой лепёшки с козьим сыром превратился в croque-monsieur с пармской ветчиной и чёрными трюфелями на блистающем фарфоре лондонского Four Seasons - в лекции Якова Можаева, гастронома-эксперта, публициста и ресторанного критика.

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