Хлеб и кое-что ещё: эволюция бутерброда
Бар Коммуна, улица Розы Люксембург, 34
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Необычное
Еда
Про событие
Лекция гастронома-эксперта от эволюции бутерброда. Бутерброд правит миром. Он король фастфуда и резидент меню пафосных ресторанов, искушает доступностью и манит изысканностью. Никакое другое блюдо не может похвастаться такой же популярностью, как бутерброд. Как кусок грубой лепёшки с козьим сыром превратился в croque-monsieur с пармской ветчиной и чёрными трюфелями на блистающем фарфоре лондонского Four Seasons - в лекции Якова Можаева, гастронома-эксперта, публициста и ресторанного критика.
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