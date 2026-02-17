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Хиханьки да хаханьки: история потешной культуры

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

В масленичную неделю новый выпуск «Школы театрального зрителя» посвящен смеху, в гостях — клоунесса и исследовательница театра Поля Ладина. На этой встрече обсудишь, над чем смеялись зрители площадного театра, как Петрушка покорил балаган, кто смешнее — русские скоморохи или герои комедии дель арте? А ещё поговоришь о цирке — этике цирка с животными, жанрах, риске. Пора узнать, кто в цирке главный — клоун или лошадь. Спикер: Поля Ладина — клоунесса, театральный продюсер, театровед, автор театрального канала «Партер». Модератор: Аня Васильева — создательница телеграм-канала о культурной жизни Екатеринбурга «Уральская Барышня» и театральная зрителница.

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