В масленичную неделю новый выпуск «Школы театрального зрителя» посвящен смеху, в гостях — клоунесса и исследовательница театра Поля Ладина. На этой встрече обсудишь, над чем смеялись зрители площадного театра, как Петрушка покорил балаган, кто смешнее — русские скоморохи или герои комедии дель арте? А ещё поговоришь о цирке — этике цирка с животными, жанрах, риске. Пора узнать, кто в цирке главный — клоун или лошадь. Спикер: Поля Ладина — клоунесса, театральный продюсер, театровед, автор театрального канала «Партер». Модератор: Аня Васильева — создательница телеграм-канала о культурной жизни Екатеринбурга «Уральская Барышня» и театральная зрителница.