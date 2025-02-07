Hello Kitty Rave
Черкасская улица, 12
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 3600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Приготовься к самому отвязанному рейву, где дерзость встречается с очаровательной эстетикой Hello Kitty. Hello Kitty приглашает тебя на вечеринку, где организаторы переосмыслили мультяшную эстетику и сделали жесткий темный рейв в лучших традициях жанра. No stress, No tv news, No politics. Бери друзей и туси по-взрослому. В этом мультфильме можно всё. Жёсткий, громкий и дикий рейв!
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