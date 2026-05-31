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Хаски тюнс: музыка тeплых улиц

Кофейня The Place, улица Чернышевского, 11

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Завершение:

от 200₽ до 1000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Невероятно лёгкий акустический концерт накануне первого дня лета. Три артиста и летний диджей-сет после. Выступят: — головаоблако; — dicha; — flowerchild. Три артиста, чья музыка поможет настроиться на летние эмоции и полюбить жизнь чуууть сильнее. Появившуюся на недавнем концерте в баре «Салют» мини-традицию фристайлов на тему концерта продолжит Игорь Невесом в качестве спецгостя. После всех выступлений тебя ждёт лёгкий и атмосферный диджей-сет — чтобы у гостей не осталось ни единого шанса забыть о том, что наступает лето. Для посещения концерта нужно приобрести любую позицию из меню кофейни, а также задонатить (уже на месте) любую комфортную сумму.

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