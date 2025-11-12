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Хамло и Сучий Лесок

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Красноярский акустик-панк-дуэт Хамло возвращается в Екатеринбург с презентацией нового альбома «Пляска смерти». Прямолинейные душевные песни хриплым голосом — о радостях жизни и неизбежности смерти. Также в этот вечер на сцене — легенды уральского панк-подполья — группа Сучий лесок. Сырая музыка против ороговевших душ.

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