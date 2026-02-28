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Гуси-Холсты

Гончарная мастерская Radi Boho, проспект Ленина, 97А, оф. 422

Начало:

Завершение:

2450₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Будешь рисовать на холстах с стиле наивного искусства. Тема дня — гуси. Что тебя ждет: Краски и вдохновение — всё предоставят; Уютная атмосфера: зажгут свечи и заварят чай. Гости приходят, и в уютной творческой атмосфере, при свечах, рисуют акрилом на холстах гусей. Организаторы поят чаем, на виниле играет лёгкая музыка. Максимальное число гостей 10.

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