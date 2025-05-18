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Гуси-голуби

Встречи
Тургенева 22-215

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Щиплет, а не рак. Шипит, а не гадюка. Угадал? Конечно, это же гуси. И именно их будешь писать в этот день. Перья, клювы и величавый белый силуэт. Это ли не картина мечты? Но можно выбрать и другую птицу, например, голубя. Схема та же: перья, клювы, величавый силуэт… Приходи наполниться птичьей лёгкостью и ощущением свободного полёта, чтобы передать это на холсте. Добавь краски неба и света в свой дом и жизнь. Холст 30*40, акрил. Три референса на тему, но можно предложить свой (заранее). Все инструменты и материалы предоставляются. Запись у Софы в личные сообщения в тг.

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