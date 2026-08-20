Первый фестиваль DIY-кино «Гуща». Почему DIY? Это аббревиатура английского выражения Do It Yourself («Сделай Сам»). Это концепция деятельности, при которой человек самостоятельно создаёт различные произведения, предполагающая самовыражение и удовольствие от процесса — в этом случае от создания кино. 20 августа, четверг: 17:00 — Открытие фестиваля. Оглашение программы, представление жюри и экспертов. 17:30–19:30 — Просмотр и обсуждение фильмов от мастерской Кинолук. 19:45 – Паблик-ток «Кино на коленке. Зачем это нужно? Куда это девать?» 21 августа, пятница: 14:00–17:00 — Показ фестивальных фильмов. 17:15 — Просмотр фильмов и встреча с представителями кинокомпании Red Pepper Film. 19:00 — Творческая встреча с режиссёром Алексеем Федорченко, просмотр коротких метров из альманахов. 22 августа, суббота 14:00-20:00 — показ фестивальных фильмов. 20:00 — торжественное награждение и закрытие фестиваля. Больше информации о фильмах и стоимости билетов на разные мероприятия можно узнать по кнопке «Купить билет».