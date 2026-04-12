Будешь готовить грузинские блюда весело и с бокалом вина. Что тебя ждёт? Познакомишься с традиционными блюдами грузинской кухни. Под руководством шеф-повара приготовишь блюда по меню и продегустируешь их. Узнаешь о грузинских специях и как правильно их использовать в блюдах. Напитки (чай, кофе, вода, вино) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль, Салат с хрустящими баклажанами, Грузинская долма с бараниной, Пеновани со шпинатом и сыром.