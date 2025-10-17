Группировка Свердловск
Клуб Ц, переулок Центральный Рынок, 6
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 3200₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Яркая, заряжающая своей энергетикой и напором «Группировка Свердловск» устроит разнос и разрыв танцпола. Тебя ждут убойные проверенные временем хиты и крутые новинки, незабываемое шоу и презентация нового альбома! Сбор гостей в 19:00, начало концерта в 20:00 Стоимость билетов ближе к дате концерта будет дороже.
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