Яркая, заряжающая своей энергетикой и напором «Группировка Свердловск» устроит разнос и разрыв танцпола. Тебя ждут убойные проверенные временем хиты и крутые новинки, незабываемое шоу и презентация нового альбома! Сбор гостей в 19:00, начало концерта в 20:00 Стоимость билетов ближе к дате концерта будет дороже.