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Группировка Свердловск

Клуб Ц, переулок Центральный Рынок, 6

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Яркая, заряжающая своей энергетикой и напором «Группировка Свердловск» устроит разнос и разрыв танцпола. Тебя ждут убойные проверенные временем хиты и крутые новинки, незабываемое шоу и презентация нового альбома! Сбор гостей в 19:00, начало концерта в 20:00 Стоимость билетов ближе к дате концерта будет дороже.

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