Пришло время соединить сердца и умы, ведь с 20 по 22 июня на живописной территории Усадьбы Ставникова пройдет Groovemode Session Festival! Ожидаемая программа фестиваля День первый — 20 июня — Открытие фестиваля: 18:00 ЛЕТНИК (СЕТКА) — HOUSE 18:00 ЛЕТНИК (САД) — MINIMAL 22:00 УСАДЬБА — BREAKS / DRUM’N’BASS 04:00 FINAL Наполнение: — Чайные церемонии — Уличное барбекю — Настольные игры — Кальянная зона — Бар под открытым небом День второй — 21 июня — Дневной формат / Летняя ярмарка 12:00 ЛЕТНИК (СЕТКА) — ORGANIC HOUSE / DEEP HOUSE / AFRO HOUSE 16:00 ЛЕТНИК (САД) — PROGRESSIVE / MELODIC 22:00 УСАДЬБА — TECHNO / INDIE DANCE 04:00 FINAL День третий — 22 июня — After Party Festival 16:00 ЛЕТНИК (СЕТКА) 16:00 ЛЕТНИК (САД) 16:00 УСАДЬБА 00:00 FINAL Наполнение: — Чайные церемонии — Настольные игры — Чилл-зона