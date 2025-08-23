Groove Street – это музыкальный манифест. Здесь нет случайных людей — только те, кто чувствует ритм кожей. Это не просто фестиваль, а целая улица, где встречаются корневые стили музыки и уральская исполнительская школа. Здесь фанк, соул, джаз, брасс и даже госпел звучат не как заимствование, а как живая традиция, переосмысленная локальными командами. Фестиваль создают те, кто дышит этой музыкой — группы, ставшие его организаторами: Kickin' Jass Orchestra Funky Bizness Gang Funk Power NUGGERS Каждая группа в лайнапе — хедлайнер, и все они подготовили свой уникальный сет, а главное – музыканты объединятся в неожиданных коллаборациях, которые нельзя услышать больше нигде. Весь день, вечер и даже ночь улицу украсят диджей-сеты от главных знатоков и ценителей винила в этом городе: DJ Fidel, DJ Nick the Kick, Сергей Нехорошев, Disco Flash & Mr. Fuzz, Lebowski. Внутри самого Музея Андеграунда прозвучат лекции от организаторов: Александр Смирнов — Джеймс Браун: влияние на современность. Как Мистер Динамит повлиял на все музыкальные жанры: от фанка и хип-хопа до драм-н-бейса и других электронных стилей; поговоришь о его революционном отношении к живым выступлениям и тому, как он изменил сам подход к звукозаписи. *Вместе с лекцией состоится презентация книги Рики Винсента «Фанк. Музыка, люди и ритмы первой доли». Впервые на русском языке. Никита Новиков — История звукозаписи и музыкальных носителей Рассказ начнётся со старинных проигрывателей и патефонных пластинок, а закончится — цифровыми музыкальными стримингами. Параллельно будут рассказывать о том, как на всех этапах при том записывалась музыка. Александр Ашбель — Как за полчаса научиться определять музыку по обложке. Обложка — это не только красивая этикетка, которая помогает продать музыку. Она магическим образом кодирует особенности того времени, места и культуры, в которых её создавали. Лекция посвящена тому, как это происходит и как научиться расшифровывать кавер-дизайн. Илья Боровец — Что RHCP сделал для фанка и хип-хопа за свои годы? Интимный рассказ о личном романе с культовой четверкой. Как группа из музыкантов со столь радикальными предпочтениями и ориентирами сформировала собственный стиль, и чем они вдохновлялись все это время. Groove Street — это место, где музыка становится языком общения, а каждый концерт — настоящей историей. Фестиваль покажет, как ритм объединяет людей, а Урал становится новой точкой на карте мировой черной музыки. Groove Street is Keeping the Funk Alive! Ведущий — Андрей Петрович Ближе к дате события, билет подорожает до 1000 руб.