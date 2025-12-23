В этой лекции рождественское чудо встречается с кинематографической драмой: «Крепкий орешек 2» и «Фанни и Александр» оказываются по разные стороны жанрового спектра, но едины в ощущении хрупкости праздника. Когда вокруг бушует метель — буквально или духовно — именно кино позволяет почувствовать, что свет Рождества пробивается даже сквозь самую плотную тьму. Проследишь, как Джон Макклейн спасает праздник с помощью боевого характера и неизменного юмора, превращая аэропорт в поле битвы за простое человеческое счастье. И как Ингмар Бергман раскрывает рождественскую атмосферу через магию памяти, семейные ритуалы и хрупкость детского взгляда в «Фанни и Александр», где чудо происходит тихо, почти незаметно, но глубоко. Лекция покажет, что Новый год и Рождество — это не только про украшенные ёлки, но и про борьбу за дом, семью и надежду. И что гром среди снега возможен — если есть кому удержать свет. После первого фильма будет перерыв, а потом приступишь ко второму. В начале будет лекция на 30 минут. У тебя есть возможность прийти на один из двух фильмов или на оба.