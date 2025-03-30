Что за цели и замыслы у рисунков? Какую роль в этом играет плоскость листа? Что такое композиция и что у неё за средства? Чёрное и белое: кто кого? и при чём тут полутон? Форма и пространство: иллюзия перспектив? Какие бывают акценты, а главное, зачем? И как понять, что всё кончено? Приходи, разберёшь базовые термины в изобразительном творчестве! А также сделаешь несколько композиционных упражнений на основе разобранной темы. Уровень навыков в рисовании не имеет значения. Вход - донейшн. Номер для донатов: +79667307500 (альфа или сбер)