ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Говорящая посуда

Встречи
Тургенева 22, под. 1, каб.215

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Осень играет своими контрастами. Отвлечься от этих качелей можно на мастер-классе, где ты сможешь слепить с нуля кружку, тарелку, а может быть чайную пару или блюдо. Да не простую, а волшебную. Как научить посуду говорить? Все эти вопросы к ведущей Гале. На встрече определишься с идеей для изготовления своей авторской посуды; можно воспользоваться референтами или подобрать свои. Галя научит тебя добиваться подходящих форм и гладких поверхностей, тонкостям сборки деталей и создания тех самых надписей, которые потом как заговорят. Все материалы и инструменты предоставят, а готовность изделий через 5 недель, после двух этапов обжига и покрытия глазурями. Ведущая: художница Галя Белова

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста