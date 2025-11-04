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Говорящая посуда
Тургенева 22, под. 1, каб.215
Начало:
Завершение:
2300₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Про событие
Осень играет своими контрастами. Отвлечься от этих качелей можно на мастер-классе, где ты сможешь слепить с нуля кружку, тарелку, а может быть чайную пару или блюдо. Да не простую, а волшебную. Как научить посуду говорить? Все эти вопросы к ведущей Гале. На встрече определишься с идеей для изготовления своей авторской посуды; можно воспользоваться референтами или подобрать свои. Галя научит тебя добиваться подходящих форм и гладких поверхностей, тонкостям сборки деталей и создания тех самых надписей, которые потом как заговорят. Все материалы и инструменты предоставят, а готовность изделий через 5 недель, после двух этапов обжига и покрытия глазурями. Ведущая: художница Галя Белова
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