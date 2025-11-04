Осень играет своими контрастами. Отвлечься от этих качелей можно на мастер-классе, где ты сможешь слепить с нуля кружку, тарелку, а может быть чайную пару или блюдо. Да не простую, а волшебную. Как научить посуду говорить? Все эти вопросы к ведущей Гале. На встрече определишься с идеей для изготовления своей авторской посуды; можно воспользоваться референтами или подобрать свои. Галя научит тебя добиваться подходящих форм и гладких поверхностей, тонкостям сборки деталей и создания тех самых надписей, которые потом как заговорят. Все материалы и инструменты предоставят, а готовность изделий через 5 недель, после двух этапов обжига и покрытия глазурями. Ведущая: художница Галя Белова