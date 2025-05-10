Мастер-класс по приготовлению макарон для тех, кто хочет в расслабленной обстановке отдохнуть, познакомиться с новыми людьми, параллельно в легкой форме, без погружения, приготовить этот десерт и собрать коробочку кайфовых макарон. Группа из 4-х человек, винишко, кофе, приглушенный свет, музыка, цветы, свечи — всё будет. Всё включено в стоимость. Для регистрации пиши организатору в личку в тг.