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  1. Екатеринбург
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Готовим пирожные макарон

Your studio, улица Печатников, 3

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс по приготовлению макарон для тех, кто хочет в расслабленной обстановке отдохнуть, познакомиться с новыми людьми, параллельно в легкой форме, без погружения, приготовить этот десерт и собрать коробочку кайфовых макарон. Группа из 4-х человек, винишко, кофе, приглушенный свет, музыка, цветы, свечи — всё будет. Всё включено в стоимость. Для регистрации пиши организатору в личку в тг.

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