Будешь готовиться к празднику Пасхи вместе с известным шефом — Георгием Матвеевым. В программе: приготовление и дегустация большого кулича, розыгрыш призов и фотосессия с шефом. Участники будут вместе замешивать тесто, разбираться в нюансах идеального кулича и наблюдать за процессом от начала до финального результата. Можно будет задать вопросы шефу, забрать с собой кулич и новый опыт. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.