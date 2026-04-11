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Готовим главный кулич

Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Еда

Про событие

Будешь готовиться к празднику Пасхи вместе с известным шефом — Георгием Матвеевым. В программе: приготовление и дегустация большого кулича, розыгрыш призов и фотосессия с шефом. Участники будут вместе замешивать тесто, разбираться в нюансах идеального кулича и наблюдать за процессом от начала до финального результата. Можно будет задать вопросы шефу, забрать с собой кулич и новый опыт. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

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