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Гости

Высота 5642
улица Воеводина, 8

Начало:

Завершение:

2900₽
Возраст 16+
Спектакли
Еда

Про событие

Спектакль-перфоманс. Добрая традиция ходить друг к другу в гости. Застольные беседы отличаются искренностью и душевностью, хозяева дома проявляют свое радушие и обязательно угостят своим фирменным блюдом. Театральный перформанс в жанре беседы за столом. Хозяин вечера – руководитель модного театра «TURDUS», актер и режиссер Артем Аксенов. Все зрители – приглашенные гости, которые могут быть активными участниками беседы или просто наблюдателями. В неспешном диалоге друг с другом ты сможешь познакомиться, рассказать свои истории, порассуждать на темы, которые предлагает к обсуждению Артем. Среди гостей будет два перформера-эксперта, которые «направляют» разговор и смогут помочь разобраться в вопросах, которые у тебя возникнут. Перформанс обладает терапевтическим действием, предлагает погрузиться в себя, задаться, возможно, неудобными вопросами и найти свои собственные ответы на них. Повод встретиться и насладиться глубоким общением.

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