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Горячие осенние коктейли

Встречи
Офис 10, улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Что может быть лучше, чем в холодный осенний вечер в теплой компании посетить не душную лекцию по миксологии горячих коктейльных напитков, замешать те самые коктейли, пошутить уместные шутки и весело начать вечер понедельника. Да, здесь и теория, и практика, и дегустация, а Степану есть чем тебя удивить. Что за горячие коктейли? Пунш? глинтвейн? Ну, нет. Но пока это секрет. Если у тебя аллергия на какие-либо продукты, ты можешь заранее предупредить организаторов в телеграме https://t.me/moment_vstrechi_ekb Ведущий: Степа Мышкин, бармен Каждый участник создаст четыре коктейля для себя любимого, освоит базовые навыки и разузнает барменские секреты, чтобы удивить потом друзей и близких.

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