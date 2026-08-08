Городская мистика
На пересечении ул. Горького и ул. Куйбышева (у второго входа в ТЦ Nautilus, ближе к улице Горького)
Начало:
Завершение:
от 650₽ до 800₽
Возраст 14+
Про событие
Авторская городская экскурсия. На прогулке ты узнаешь: — Про трагичные судьбы призраков, обитающих на улицах города. — Где находятся забытые и погребенные старинные кладбища и почему важно проверять историю земельного участка, на котором ты проживаешь. — Какие тайны скрывает старинная усадьба богатейшего и влиятельного купеческого рода Екатеринбурга. — Историю жизни и смерти главной башни города. — Познакомишься с мрачной и мистической стороной Екатеринбурга. Экскурсия закончится: ул. Зелёная роща, 1
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи