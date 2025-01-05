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  1. Екатеринбург
  2. События

Город-завод: ищем следы индустриального прошлого

Старт от входа в Simple Coffee ул. Гоголя, 2, угол с ул. Малышева

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+

Про событие

Екатеринбург прочно ассоциируется с промышленным городом и различными заводами, работавшими в нём на протяжении 300 лет. Тем не менее, найти убедительные следы индустриального наследия сегодня затруднительно. Туристы и вовсе не понимают, куда за ним идти. Во время экскурсии поговоришь, что же можно считать индустриальным наследием и обязательно ли это должны быть архитектурные сооружения. На маршруте посмотришь: - первую электростанцию города и вспомнишь, откуда брали электричество 100 лет назад; - индустриальный ландшафт Екатеринбургского завода и обсудишь, почему о нём вспоминают до сих пор; - приборостроительный завод и полистаешь альбомы индустриальных биеннале современного искусства; - аффинажный завод и попробуешь вспомнить формулу философского камня. Экскурсовод: Дмитрий Москвин - Руководитель Екбгуляем | Центра авторских экскурсий и культурных практик, кандидат политических наук, исследователь города и Урала, экскурсовод-автор. Предусмотрены тёплые остановки. Финиш на Ленина, 8. Участникам будут выданы индивидуальные радиогиды и доступ в телеграм-бот экскурсии.

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